Politik : 300 Geflüchtete 2021 im Norden als Asylsuchende registriert

In Schleswig-Holstein sind im Januar 301 Geflüchtete registriert worden. Darunter waren 82 Kinder, die bereits hier leben, aber erst jetzt statistisch erfasst wurden, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge hervorgeht. 129 weitere im Januar eingetroffene Geflüchtete wurden aus dem Norden in andere Bundesländer geschickt. Die meisten Menschen kamen aus Syrien (108), Afghanistan (72) und Irak (50).

Tatsächlich in Schleswig-Holstein angek...

