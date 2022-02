Panorama : 39-Jährige von Auto angefahren: Ehemann unter Verdacht

Eine Frau ist in der Nähe von Kassel von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, saß vermutlich der Ehemann der 39-Jährigen am Steuer des Fahrzeugs. Nach dem Unfall in der Gemeinde Staufenberg (Landkreis Göttingen), wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist inzwischen stabil.

Den Angaben nach prallte der Wagen gegen die Frau als er am Montag in die Einfahrt eines Einfamilienhauses einbog. Der 47-jährige mutmaßliche Fahrer des Autos wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete eine Untersuchung des Unfallfahrzeugs an, das nach Polizeiangaben an der Front erheblich beschädigt ist....

