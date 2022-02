Schleswig-holstein : 50.000 Euro Schaden bei Garagen-Brand in Niebüll

Beim Brand einer Garagen-Anlage in Niebüll (Kreis Nordfriesland) ist ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro entstanden. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte, brannten am späten Samstagabend insgesamt zehn Garagen aus, drei weitere wurden verrußt. Drei Autos seien durch das Feuer beschädigt worden, darunter ein Oldtimer. Zudem hätten auch ein Trecker-Oldtimer und zwei Anhänger Schäden davongetragen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.