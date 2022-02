Schleswig-holstein : 70 Jahre Freigabe Helgolands: Leine große Feier am Jahrestag

70 Jahre nach der Freigabe Helgolands können die Helgoländer den Jahrestag am 1. März wegen der Corona-Krise nicht mit einem großen Fest feiern. Geplant sei aber, am 18. Juni nachzufeiern, sagte Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. An dem Tag solle dann gleichzeitig gefeiert werden, dass die Insel in diesem Jahr bereits 90 Jahre zum Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) gehört.

Ganz müssen die Helgoländer nicht auf ein Gedenken an den 1. März 1952 verzichten: In der St. Nicolai-Kirche ist in der Nacht zum Dienstag ein Mitternachts-Gottesdienst geplant. „Dann läutet auch die Helgoland-Glocke, das ist immer sehr festlich“, sagte Singer. Die Bewohner würden ihre Häuser, wie es an diesem Jahrestag Tradition ist, mit der Helgoland...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.