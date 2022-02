Panorama : 90-Jähriger stirbt nach Elektrorad-Unfall im Krankenhaus

Nach einem Unfall auf der Insel Wangerooge ist ein 90 Jahre alter Elektroradfahrer an seinen Verletzungen gestorben. Bereits am Freitag fuhr er an einer Gruppe Fußgänger vorbei, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er zog sich schwerere Kopfverletzungen zu. Der Senior wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus auf dem Festland geflogen - dort starb er an den Folgen der Kopfverletzung.

