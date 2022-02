Fussball : 96-Spieler Kerk: „Heidenheim ist das Freiburg der 2. Liga”

Hannover-96-Profi Sebastian Kerk hat vor dem Spiel am Freitagabend den nächsten Gegner 1. FC Heidenheim gelobt. „Ich glaube, Heidenheim ist ein Stück weit das Freiburg der 2. Liga. Gegen den FCH zu spielen, ist sehr unangenehm, weil das Trainerteam die Jungs immer sehr gut einstellt”, wird der 27-Jährige am Donnerstag auf der Internetseite der 96er zitiert.

Zum achten Mal stehen sich beide Clubs am Freitag in der 2. Fußball-Bundesliga gegenüber. Der Trend unter Christoph Dabrowski stimmt die 96er positiv, da sie mit ihrem neuen Cheftrainer aus den vergangenen fünf Ligaspielen zehn Punkte holten. Bei den Heidenheimern gibt es einen coronabedingten Ausfall. FCH-Verteidiger Oliver Hüsing ist am Donnerstag po...

