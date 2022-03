Urteil : Abgebrochene Klinge steckte im Kopf: Achteinhalb Jahre Haft

Ein Mann sticht immer wieder auf seine Ex-Partnerin ein. Bis die Klinge seines Messers abbricht und im Kopf der Frau stecken bleibt. Jetzt ist der 30-Jährige verurteilt worden.

Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf offener Straße ist ein Mann aus Essen am Freitag zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte am 1. September vergangenen Jahres in Essen mindestens 20 Mal auf seine Ex-Partnerin eingestochen - bis die Klinge seines Messers abbrach und im Kopf der Frau steckenblieb. Die Tat war von m...

