Wirtschaft : Aus für LNG-Terminal in Rostock für Aida folgenlos

Die Absage an den Bau eines Flüssiggas-Terminals im Rostocker Hafen hat für den dortigen Kreuzfahrt-Konzern Aida Cruises keine negativen Folgen. Die eigenen Schiffe mit Flüssiggasantrieb (LNG) seien nicht auf stationäre Tankmöglichkeiten angewiesen, sondern würden per Tankschiff versorgt, hieß es am Donnerstag von einem Sprecher. Das Unternehmen hatte erst Ende 2021 mit der „Aida Cosma“ ein Schiff übernommen, das komplett auf diese Antriebsart setzt.

Der Hafenbetreiber Rostock Port sieht seinen Standort trotz des gescheiterten Projektes als LNG-bereit an: „Eine Bebunkerung mit LNG ist in Rostock mehrfach in verschiedenen Umschlagsbereichen erfolgreich durchgeführt worden.“ Auch hier kamen demnach vor allem mobile Tankeinrichtungen zum Einsatz. Ein Konsortium aus dem belgischen Unternehmen Fluxys un...

