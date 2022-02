Niedersachsen : Baukran droht umzukippen: Häuser in Aurich evakuiert

Weil ein Baukran in Aurich in Ostfriesland umzukippen drohte, sind dort am Freitagabend zwei Einfamilienhäuser evakuiert worden. „Er drehte und neigte sich erheblich, wir mussten auch die Baufirma hinzuziehen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Feuerwehr und Eigentümer sicherten den schweren Kran dann am Abend.

Wegen des heftigen Sturms seien bis zum späten Abend im Kreis Aurich mehr als 210 Einsätze zu verzeichnen gewesen. Im Kreis Leer gab es weit mehr als 100 Einsätze, wie es hieß. Bäume seien auf Häuser gestürzt. Eine Eiche krachte in Aurich in ein Haus, es sei unbewohnbar, hieß es von der Feuerwehr. Carports und Dächer mussten von den Einsatzkräften gesi...

