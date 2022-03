Durchsuchungen : Betrugsverdacht bei Corona-Hilfen: Polizei geht in Wohnungen

Mit mehreren Firmen aus dem Gastgewerbe sollen zwei Männer zu Unrecht Corona-Hilfen über 3,2 Millionen Euro beantragt haben, von denen sie 1,5 Millionen Euro erhalten haben. Wie die Kölner Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten, rückten am Dienstag Ermittler in der Domstadt und in Österreich aus und durchsuchten drei Wohnungen, zwei Geschäftsräume und eine Anwaltskanzlei.

Dem 44-Jährigen und dem 31-Jährigen wird gewerbsmäßiger Subventionsbetrug vorgeworfen, sie sollen zwischen März 2020 und Juni 2021 in 19 Fällen Corona-Wirtschaftshilfen beantragt haben. Solche Unterstützung soll Umsatzeinbußen, die Firmen wegen der Pandemie erlitten haben, zumindest teilweise ausgleichen. Aus Sicht der Ermittler standen die Hilfen den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.