Ostholstein : Bewaffneter Mann überfällt Lebensmittelmarkt

Bei einem Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Lensahn ist ein Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht worden. Der unbekannte Täter habe den Kassierer im Kreis Ostholstein mit vorgehaltener Waffe aufgefordert, den Inhalt der Kasse herauszugeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Als der 59 Jahre alte Angestellte dieser Aufforderung nicht nachkam, griff der Mann selbst in die Kasse und entkam unerkannt mit einem geringen Bargeldbetrag. Die Fahndung blieb zunächst ergebnislos. Bei dem Überfall am Sonnabend wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt.

