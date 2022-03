Wetter : Bis 17 Grad: Bislang wärmster Tag des Jahres in NRW

Mit Temperaturen bis zu 17 Grad steuert Nordrhein-Westfalen an diesem Donnerstag auf den bislang wärmsten Tag des Jahres zu. Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen bestimmt ein Hoch die Wetterlage. „Es ist und bleibt sonnig und mild“, so ein Meteorologe. Für Freitag sagen die Wetterexperten bis zu 16 Grad voraus. In der Nacht auf Samstag ziehen von Westen her dichte Wolkenfelder auf. Mit dem blauen Himmel ist es dann am Wochenende in NRW vorbei. Es wird bewölkt und vereinzelt fällt Regen. Meist bleibe es allerdings niederschlagsfrei, so der DWD.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.