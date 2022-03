Natur : Boten des Frühlings: Scilla-Blüte am Lindener Berg beginnt

Für Pflanzenfreunde lohnt sich in den kommenden Tagen und Wochen ein Ausflug zum Lindener Berg in Hannover. Auf dem denkmalgeschützten früheren Bergfriedhof blühen Tausende von Blausternen (Scilla) in kräftigem Blau. Die Frühlingsboten im Stadtteil Linden erfreuen nicht nur Spaziergänger, sondern werden auch mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. So sind ab dem 20. März Lesungen, Führungen und Kunstausstellungen geplant - Termine listet das Stadtteilmagazin www.punkt-linden.de auf. Der 89 Meter hohe Lindener Berg ist nach Angaben der Stadt die zweithöchste natürliche Erhebung in Hannover. Am Eingang des Friedhofes steht der Ende der 1740er Jahre errichtete Küchengartenpavillon, der als Ausstellungsraum genutzt wird.

