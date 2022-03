Dithmarschen : Brand an einer Schule in Heide

In Heide (Kreis Dithmarschen) hat es am Sonntag auf einem Schulgelände gebrannt. Ein Sprecher der Regionalleitstelle West konnte am frühen Sonntagabend noch keine genauen Angaben zum Einsatzgeschehen machen. Wie die „Dithmarscher Landeszeitung“ auf ihrer Internetseite berichtete, war das Feuer im Gang zwischen einer Sporthalle und einem Pavillon ausgebrochen. Einsatzkräfte hätten verhindern können, dass sich der Brand ausbreitete. Die Polizei fahndete nach einem möglichen Brandstifter.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.