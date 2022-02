Niedersachsen : Brand in Einfamilienhaus in Seesen

In einem Einfamilienhaus in Seesen (Landkreis Goslar) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude im Ortsteil Bilderlahe stehe vollständig in Flammen, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Löscharbeiten dauern an. Die Polizei geht von drei Verletzten aus. Die Brandursache war zunächst unklar.

