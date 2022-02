Niedersachsen : Brandserie: Mehrere Autos in Stade zerstört

Bei einer Serie von Fahrzeugbränden in Stade ist am Wochenende ein Schaden von insgesamt fast 40.000 Euro entstanden. Anwohner hatten in der Nacht zum Samstag einen lauten Knall gehört und ein brennendes Auto bemerkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flammen griffen von einem Fahrzeug auf ein anderes über, die Feuerwehr löschte den Brand. Beide Autos wurden völlig zerstört, ein drittes beschädigt.

Drei Stunden später brannte ein weiteres Auto, der Ehemann der Fahrzeughalterin bemerkte das Feuer. Auch an diesem Wagen entstand Totalschaden. Am Samstagvormittag brannten erneut zwei Autos, die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Die Polizei stellte die Fahrzeuge sicher und hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob die Fahrzeugbrände mit...

