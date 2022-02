Weitere-sportarten : Braunschweigs Basketballer: Keine Überraschung gegen Bayern

Die Basketball Löwen Braunschweig haben Tabellenführer Bayern München an den Rand einer Niederlage gebracht und erst nach Verlängerung mit 91:82 (77:77, 42:30) verloren. In der Bundesliga-Partie am Sonntag sah die Mannschaft von Trainer Jesus Ramirez schon wie der Sieger aus, kassierte aber kurz vor Ende noch den Ausgleich. In der Extraspielzeit setzten sich die cleveren Münchner durch.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erspielten sich die Gäste bis zur Pause eine 42:30-Führung. Nach dem Seitenwechsel gab es aber einen Bruch im Team des italienischen Trainers Andrea Trinchieri. Dank einer deutlich verbesserten Wurfquote fanden die Braunschweiger zurück in die Partie und führten nach dem dritten Viertel sogar mit 56:54. Diesen Sch...

