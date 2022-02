Politik : Brennelementefabrik: Gegener wenden sich an Habeck und Lemke

Kritiker der Brennelementefabrik in Lingen setzen auf die neue Bundesregierung: In einem Brief an die grünen Minister Habeck und Lemke fordern sie, den geplanten Einstieg eines russischen Unternehmens zu verhindern.

Die Gegner der Brennelementefabrik im emsländischen Lingen haben sich mit der Forderung nach einem Verbot des Einstiegs eines russischen Konzerns in das Unternehmen direkt an die Bundesminister Robert Habeck und Steffi Lemke gewandt. Das Vorhaben konterkariere den Atomausstieg in Deutschland, heißt es in den am Freitag veröffentlichten Brief an die bei...

