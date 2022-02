Wirtschaft : Buchholz: Chancen im möglichen Verkauf der Kieler Werft TKMS

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat auf Chancen eines möglichen Verkaufs der Kieler U-Boot-Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) verwiesen. „Vorstandschefin Martina Merz tut jetzt doch erst einmal nur genau das, was sie im Herbst letzten Jahres angekündigt hat - nämlich notgedrungen mit allen Akteuren in Deutschland und Europa eine Konsolidierung auszuloten“, sagte der FDP-Politiker in Kiel. „Das halte ich für richtig und sehe darin für den Standort Kiel samt seinen 3000 Beschäftigten durchaus Chancen.“

Die Thyssenkrupp-Chefin Merz hatte auf der Hauptversammlung des Industriekonzerns am Freitag gesagt, für TKMS „neben dem Stand-alone-Szenario auch mögliche Partnerschaften und Konsolidierungsoptionen“ zu prüfen. Zuletzt hatte die Werft Milliardenaufträge für den Bau von sechs U-Booten für Deutschland und Norwegen sowie über drei weitere U-Boote für Isr...

