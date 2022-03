Ermittlung : Cold-Case-Ermittler finden neue Ansätze in 115 Mordfällen

Aus dem Ruhestand zurückgeholte Mordermittler haben bereits in 115 ungeklärten Mordfällen, auch „Cold Case“ genannt, neue Ansätze entdeckt. Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Düsseldorf gesagt.

Von den mehr als 1143 ungeklärten Tötungsdelikten seit 1970 seien 804 dank vollständiger Akten in die engere Auswahl gekommen und 323 bereits vollständig digitalisiert worden. Von diesen seien wiederum bereits 167 neu analysiert worden. Dabei hätten sich in besagten 115 Fällen neue Ansätze ergeben. Zu einer Verhaftung oder Aufklärung sei es aber noch n...

