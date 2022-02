Handball : Corona beim Gegner: Hamburgs Handballer spielfrei

Der Start der Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg in die Restrunde fällt aus. Wie der Club am Montag mitteilte, hat es beim Gegner TSV Hannover-Burgdorf mehrere Corona-Fälle gegeben. Die für Donnerstag in der niedersächsischen Landeshauptstadt angesetzte Partie wird deshalb auf einen späteren Termin verschoben.

Die Vereine der Handball-Bundesliga (HBL) hatten sich für den ersten Spieltag nach der Europameisterschaft auf eine Sonderregelung verständigt, wonach Mannschaften, die mindestens sechs Corona-Fälle zu beklagen haben, ihre Partien verschieben dürfen. Von dieser Regelung machten die Hannoveraner nun Gebrauch und reichten den entsprechenden Antrag bei de...

