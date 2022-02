Panorama : Deutsches Schifffahrtsmuseum bekommt Geld für Museumsschiffe

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven erhält von seinen Stiftern ab 2022 jährlich 600.000 Euro für den Unterhalt seiner Museumsschiffe. Das kündigte die Bremer Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) am Freitag an. Zwei Drittel werde das Land Bremen tragen, ein Drittel die Stadt Bremerhaven. Die zuständigen Gremien müssten aber noch zustimmen.

„Wir müssen das Museum handlungsfähig machen“, sagte Schilling über die krisengeplagte Einrichtung. Sie sehe indes optimistisch in die Zukunft des Museums. Als kommissarische Direktorin stellte sie die Historikerin Ruth Schilling vor, die seit 2014 am DSM arbeitet. Die bisherige Direktorin Sunhild Kleingärtner hatte das Schifffahrtsmuseum überraschend ...

