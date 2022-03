Puccini : Die Staatsoper Hamburg bringt „Turandot“ heraus

Die letzte, unvollendet gebliebene Oper von Giacomo Puccini - „Turandot“ - feiert am Sonntag (18.00 Uhr) Premiere an der Hamburger Staatsoper. Yona Kim führt Regie bei der Neuproduktion; zuletzt war das Stück an der Dammtorstraße vor rund zehn Jahren gespielt worden. Die Sopranistin Anna Smirnova übernimmt die Rolle der chinesischen Prinzessin Turandot. Diese gibt jedem Mann, der um sie wirbt, drei Rätsel auf. Wer nicht alle löst, muss sterben. Bislang hat keiner der Bewerber überlebt, doch der junge Prinz Calaf - verkörpert von dem Tenor Gregory Kunde - lässt sich davon nicht abschrecken. Die musikalische Leitung hat Giacomo Sagripanti, es spielt das Philharmonische Staatsorchester Hamburg.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.