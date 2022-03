Nordfriesland : Diebeszug: Scheibe von Geschäft zerstört, diverse Beute

Von Alufelgen bis Luftdruckpistole: Mit einem gestohlenen Radlader hat ein Täter in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) Beute im Wert von rund 10.000 Euro gemacht - und einen Schaden von mehr als 2500 Euro verursacht. Er versuchte demnach am Sonntag, einen Automaten eines Hofladens in der Ladeschaufel mitzunehmen, zertrümmerte mit dem Fahrzeug die Scheibe eines Outdoor- und Jägerbedarfsgeschäfts und stahl eine Luftdruckpistole, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Von einem Firmengelände stahl er Altmetall, bei einer Autowerkstatt Alufelgen. Die Beute habe einen Wert von rund 10.000 Euro, hieß es. Am Sonntagabend fanden Beamte den Radlader in Bredstedt. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Fahrzeugs und den Dieb.

