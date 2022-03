Hamburg : Drogen-Taskforce stellt Marihuana in Einmachgläsern sicher

Bei drei jungen Männern hat die Polizei in Hamburg Marihuana und mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld gefunden. Die Behörde teilte am Freitag mit, dass beim Einsatz der Taskforce zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität am Donnerstagnachmittag im Stadtteil St. Pauli ein Transporter aufgefallen sei. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Marihuana und Bargeld, es kam zu vorläufigen Festnahmen und einer Durchsuchung von Wohnungen. Dort stellten sie zudem drei Einmachgläser mit Marihuana, über 7000 Euro, ein Teleskopschlagstock und eine Machete sicher. Das Rauschgiftdezernat ermittelt.

