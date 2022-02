Fussball : Eintracht Braunschweig gewinnt 6:0 in Berlin

Eintracht Braunschweig hat sich im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach vier Spielen ohne Sieg gewannen die Niedersachsen am Mittwochabend mit 6:0 (3:0) bei Viktoria Berlin und verbesserten sich dadurch auf Platz drei der Tabelle. Maurice Multhaup (7.), Bryan Hennig (9.) und ein Eigentor von Brooklyn Ezeh (18.) sorgten in diesem Nachholspiel früh für klare Verhältnisse. Mitten in der stärksten Phase der Berliner legte Philipp Strompf in der 61. Minute das vierte Tor nach. Auch der eingewechselte Benjamin Girth traf noch zwei Mal (74./80.).

„Der Tag war für die Mannschaft überragend. Viele Dinge, bei denen wir in den letzten Spielen nicht konsequent genug waren, haben wir heute super umgesetzt“, sagte Girth bei MagentaSport. Nur vier Tage nach der lautstarken Fan-Kritik beim 1:1 gegen den SC Freiburg II zeigten sich die Braunschweiger stark verbessert. Sie vergaben sogar noch weitere klar...

