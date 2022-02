Hamburg : Eltern können ihre Schulkinder bei Sturm zuhause lassen

Eltern können ihre Kinder in Hamburg im Falle eines Sturms auch am Freitag zuhause lassen, sollten sie sich um die Sicherheit des Schulwegs sorgen. „Wie in solchen Situationen üblich (...), können die Eltern/Sorgeberechtigten (...) selbst entscheiden, das eigene Kind vom Schulbesuch abzumelden, wenn sie eine akute individuelle Gefährdungslage für den Schulweg oder den Schulbesuch sehen“, heißt es in einem Brief des Landesschulrats vom Donnerstag an alle Hamburger Schulen. Die Schulen müssten jedoch in jedem Fall darüber informiert werden, warum ein Kind nicht zur Schule komme.

Die Schulen selbst blieben in enger Abs...

