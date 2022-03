Razzia : Encrochat: Kokain-Connection in Krefeld gesprengt

Weit über 200 Polizisten haben in Krefeld bei einer Razzia sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Dabei seien zwölf Kilogramm Kokain im Wert von 600.000 Euro und drei Kilo Marihuana im Wert von 30.000 Euro sichergestellt worden, berichtete Polizeiführer Jacques Isenrath am Mittwoch in Krefeld.

Außerdem stellten die Beamten 250.000 Euro Bargeld, Goldmünzen und Luxusuhren sicher. Sie beschlagnahmten außerdem ein Haus und vier Autos. Ein Haftrichter schickte sechs Männer in Untersuchungshaft. Ins Rollen gebracht hatte die Ermittlungen ein Tipp aus Frankreich: Französischen Ermittlern war es gelungen, verschlüsselte Encrochat-Nachrichten zu ent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.