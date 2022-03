Untersuchungshaft : Enkel ersticht Großvater: Richter erlässt Haftbefehl

Gegen den 18-Jährigen, der in Geesthacht seinen eigenen Großvater im Alkoholrausch erstochen haben soll, ist Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen worden. Der Enkel sitze nun in der Vollzugsanstalt Schleswig in Untersuchungshaft, wie Oberstaatsanwalt Christian Braunwarth am Freitag in Lübeck sagte. Am Mittwochmittag war es zwischen dem betrunkenen Enkel und dem Großvater zu einem Streit gekommen. Als dieser eskalierte, stach der 18-jährige Deutsche den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge mit einem Messer auf den Senior ein. Der in Niedersachsen wohnende 70-Jährige überlebte den Angriff nicht und starb trotz Reanimationsversuchen noch am Tatort. Der Enkel wurde ohne Widerstand am Tatort festgenommen. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 2,2 Promille ergeben.

