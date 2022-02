Niedersachsen : Fahrradgeschäft in Vollbrand: Großeinsatz in Lingen

In einem Fahrradgeschäft in Lingen (Landkreis Emsland) ist ein Brand ausgebrochen. Die 200 Quadratmeter große Werkstatt wurde in der Nacht zum Mittwoch einschließlich der Fahrräder stark in Mitleidenschaft gezogen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, der genaue Schaden war noch unklar. Fast 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren demnach vor Ort, um den Brand zu löschen. Warum die Flammen ausbrachen, war ebenfalls noch unklar. Die Feuerwehr war noch in den frühen Morgenstunden mit Löscharbeiten beschäftigt.

