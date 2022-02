Natur-nachhaltigkeit : Femizide im Fokus: Studie zu Tötungen von Frauen startet

Wenn Frauen ermordet werden, weil sie Frauen sind, spricht man von einem Femizid. Zu den Taten in Deutschland fehlen umfassende Daten - das wollen Kriminologen aus Hannover und Tübingen ändern.

Eine großangelegte Studie will den Hintergründen von Frauenmorden - sogenannten Femiziden - in Deutschland auf den Grund gehen. Zu den Tatmotiven zählten männliches Besitzdenken, patriarchalische Frauenverachtung, sexuelle Frustration sowie genereller Frauenhass, teilte das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) am Freitag in Hannover m...

