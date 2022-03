Nordrhein-westfalen : Festnahmen bei Razzia gegen Drogenhändler in Krefeld

Bei einer Razzia gegen den Drogenhandel sind in Krefeld mehrere Verdächtige festgenommen worden. Das hat eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage bestätigt. Wie viele Festnahmen es gab, um welche Drogen es geht und ob Rauschgift sichergestellt wurde, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Man werde bald ausführlicher über den Einsatz berichten. Die „Westdeutsche Zeitung“ hatte zuerst über den Einsatz am Donnerstag berichtet.

