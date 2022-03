Brände : Feuer in Mehrfamilienhaus in Hamburg-Harburg

Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg sind mehrere Menschen evakuiert worden. Das Feuer war im Keller des Gebäudes in Harburg in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die 15 bis 20 Bewohner des Hauses seien zunächst in einem Bus untergekommen. Nach etwa zwei Stunden durften sie aber wieder zurück in ihre Wohnungen. Lediglich die Wohnung über dem Brandherd sei nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

