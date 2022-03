Niedersachsen : Feuer legen in der Natur

In grellem Orange leuchten die Flammen. Heidesträucher brennen lichterloh. Es versucht aber niemand, sie zu löschen. Denn dieses Feuer in einem Naturschutzgebiet in Norddeutschland ist Absicht. Fachleute haben es gelegt und kontrollieren auch genau, wie die Heide abbrennt.

Das Feuer hilft der Heide: Junge Triebe können gut wachsen, wenn das alte Kraut verschwunden ist. Zugleich aber bleiben wichtige Nährstoffe im Boden, erklären Experten. Auch wird so verhindert, dass sich Gras und Bäume ausbreiten. So bleibt die Heidelandschaft erhalten. Die Experten hätten dieses Jahr gern sogar eine größere Fläche abgebrannt. „Aber we...

