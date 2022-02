Niedersachsen : Fliegerbombe in Salzbergen entschärft

In Salzbergen im südlichen Emsland haben Kampfmittelspezialisten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Kommune teilte mit, die Arbeiten seien am späten Mittwochabend erfolgreich abgeschlossen worden. Es habe dabei keine Zwischenfälle gegeben. Etliche Einwohner hatten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen müssen, sie konnten den Angaben zufolge inzwischen zurückkehren. Etwa 200 Helfer waren im Einsatz. Der Blindgänger war in der Nähe einer Ölraffinerie gefunden worden.

