Hamburg : Frau in Hamburg getötet: Haftbefehl gegen Bruder erlassen

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 55-jährige Frau in Hamburg ist ein Haftbefehl wegen Totschlags gegen den Bruder erlassen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 53-Jährige war am Donnerstag wegen dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Zu dem Tatmotiv gab es noch keine Angaben. Die 55-Jährige wurde am Donnerstagmittag getötet. Dem Polizeinotruf sei eine Person mit einer Stichverletzung in einer Wohnung gemeldet worden. Als Einsatz- und Rettungskräfte eintrafen, sei die Frau leblos gewesen, hieß es. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen eines Notarztes starb sie noch in der Wohnung.

