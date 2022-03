Gewalttat : Frau in Lindlar getötet: Verdächtiger Mann schwer verletzt

Eine 63-jährige Frau ist in Lindlar (Oberbergischer Kreis) getötet worden. Der 63 Jahre alte Ehemann der Frau gelte als dringend tatverdächtig, teilte die Polizei in der Nacht auf Montag mit. Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Sonntagnachmittag zu einem Streit zwischen dem Ehepaar in der Wohnung. Der Mann sei anschließend aus der Wohnung geflüchtet und mit einem Auto gegen einen Baum gefahren. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ehefrau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und starb dort an schwersten Kopfverletzungen. Die Mordkommission der Polizei Köln ermittelt nun zu den Tathintergründen.

