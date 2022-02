Nordrhein-westfalen : Frau verliert 41.000 Euro an betrügerischen Online-Romeo

Ein aufmerksamer Verwandter hat eine Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis bei Bonn aus den Fängen einer betrügerischen Internet-Bekanntschaft befreit. Die 47-Jährige habe bereits 41.000 Euro an die Täter überwiesen, teilte die Polizei am Montag mit. Während des Kontakts über einen Messenger oder am Telefon sei es dem vermeintlichen amerikanischen Militärarzt in Syrien gelungen, eine „Liebesbeziehung“ zu der Frau aufzubauen und immer wieder Geld von ihr zu bekommen. Als die 47-Jährige weitere 20.000 Euro für angebliche Eheschließungsdokumente überweisen wollte, geriet sie in finanzielle Not und bat den Verwandten um Hilfe. Doch der witterte Betrug, und die Frau erstattete Anzeige.

Nach Angaben der Polizei werden die Opfer des sogenannten Love- oder Romance-Scammings von den Betrügern gezielt unter anderem in sozialen Netzwerken ausgesucht. Um interessant zu wirken, erfinden sie laut Polizei eine ungewöhnliche Lebensgeschichte und seriöse Berufe. Zudem sprechen die Chat-Bekanntschaften perfekt Englisch. Scam-Männer geben sich dem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.