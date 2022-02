Schleswig-holstein : Gefälschte Impf- und Testnachweise: Mehr als 160 Fälle

Wegen des Verdachts auf gefälschte Impf- und Testnachweise ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Kiel und Plön derzeit in mehr als 160 Verfahren. Seit Beginn des Jahres kämen wöchentlich rund zehn neue Fälle hinzu, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Donnerstag.

Am häufigsten werde gegen Menschen ermittelt, die versuchten, digitale Impfzertifikate mit gefälschten Nachweisen zu bekommen. „In ca. 65 Fällen meldeten sich Angestellte von Apotheken bei der Polizei, nachdem diese Unstimmigkeiten bei der Ausstellung von digitalen Impfzertifikaten bemerkten.” Das Vorlegen gefälschter Impfnachweise bei Arbeitgebern, Be...

