Niedersachsen : Geldautomat gesprengt - Täter auf der Flucht

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Melle-Bruchmühlen an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen am Montagmorgen fahndet die Polizei in Osnabrück nach den flüchtigen Tätern. Die Tatverdächtigen verließen ihren Fluchtwagen mit Coesfelder Kennzeichen nach einer Verfolgungsfahrt an der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Polizei warnte davor, Anhalter mitzunehmen.

...

