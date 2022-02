Niedersachsen : „Glaube an den schöpferischen Menschen”: 150 Jahre Vogeler

Die norddeutsche Künstlerkolonie Worpswede im Teufelsmoor hat einige Künstler von Weltrang hervorgebracht. Mit dem 150. Geburtstag von Heinrich Vogeler beginnt eine Reihe von Jubiläen.

Vom Jugendstil zur Agit-Kunst - Heinrich Vogeler (1872-1942) war ein bedeutender Künstler mit großen Brüchen in seinem Schaffen wie in seiner Biografie. Im Jubiläumsjahr 2022 wird mit einer großen Ausstellung im Künstlerdorf Worpswede bei Bremen und einem neuen Kinofilm an Vogelers 150. Geburtstag erinnert. „Was uns heute an Vogeler interessiert, ist, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.