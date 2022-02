Weitere-sportarten : Göttinger Basketballer verpflichten US-Center Grimes

Die BG Göttingen hat ihren Kader für den Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga noch einmal verstärkt. Vom belgischen Erstligisten Kangoeroes Basket Mechelen kommt der amerikanische Center Nate Grimes zu den Niedersachsen. Der 25-Jährige erhält nach Angaben des Clubs vom Freitag einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

„Nate ist ein Center, der auch auf der Position vier spielen kann“, sagte Göttingens Trainer Roel Moors. „Er ist ein guter Rebounder und vielseitig in der Offensive.“ Die BG Göttingen belegt aktuell Platz acht in der Bundesliga, der zum Einzug in die Playoffs reichen würde....

