Nordrhein-westfalen : „Goldenes Karussellpferd“ für Gesundheitsminister Laumann

Mit dem „Goldenen Karussellpferd“ ehren die Schausteller in NRW Personen, die sich um Volksfeste und Jahrmärkte verdient gemacht haben. Dieses Jahr geht die Trophäe an einen, der in der Pandemie immer wieder auch Härten für die Branche verkünden musste.

Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann wird am Freitagabend (19.00 Uhr) von den nordrhein-westfälischen Schaustellern mit dem „Goldenen Karussellpferd“ geehrt. Mit der Auszeichnung will die Arbeitsgemeinschaft der Schaustellerverbände in NRW die Verdienste des CDU-Politikers um den Erhalt und die Förderung von Volksfesten, Kirmessen und Weihnacht...

