Politik : Grüne: Chef kann auch aus zweitstärkster Fraktion kommen

Die nächste Landesregierung in Kiel ohne die Grünen? Angesichts der Ausgangslage ist das kaum vorstellbar. Fraktionschefin Eka von Kalben betont die Eigenständigkeit ihrer Partei und gibt keine Vorliebe für einen Koalitionspartner preis. Sie sieht mehrere Optionen.

Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai muss aus Sicht der Grünen im Landtag die stärkste Fraktion nicht zwangsläufig den neuen Ministerpräsidenten stellen. „Das ist kein Automatismus, mit der stärksten Partei in eine Koalition gehen zu müssen - weder mit der SPD noch mit der CDU“, sagte die Fraktionsvorsitzende Eka von Kalben der Deutsch...

