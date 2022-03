Salzgitter : Gruppe junger Männer verletzt Schülerin an Bushaltestelle

Eine Gruppe junger Männer ist in Salzgitter eine 14 Jahre alte Schülerin tätlich angegangen und hat diese leicht verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde das Mädchen von den Unbekannten etwa zu Boden geschubst, in den Schwitzkasten genommen und mit dem Kopf gegen die Glasscheibe einer Bushaltestelle gestoßen. Zuvor soll einer der Männer das Mädchen, das sich am Freitagmittag an der Haltestelle aufhielt, im Vorbeifahren mit einem E-Scooter gestreift haben. Danach entwickelte sich demnach zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Nach der Tat flüchteten die Täter, die ebenfalls in jugendlichem Alter sein sollen, unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

...

