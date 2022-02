Weitere-sportarten : Hamburg Towers brauchen Sieg gegen Vorletzten Würzburg

Die Hamburg Towers geraten im Kampf um die Playoff-Teilnahme in der Basketball-Bundesliga langsam unter Erfolgsdruck. Nach drei Niederlagen in Serie brauchen die auf dem neunten Tabellenplatz liegenden Hanseaten am Freitag (20.30 Uhr) gegen S. Oliver Würzburg dringend einen Sieg. Umso wichtiger ist für Trainer Pedro Calles, dass nahezu wieder alle Profis am Training teilnehmen können. „Um konstanter zu spielen, brauchen wir mehr Praxis zusammen“, meinte der Spanier vor dem Duell gegen die abstiegsbedrohten Gäste. Würzburg reist zwar mit einem Sieg im Gepäck in die Hansestadt, hat zuvor aber zwölf Partien nacheinander verloren.

„Es war gut, dass wir jetzt wieder zehn Leute im Training waren und uns auf uns konzentrieren konnten und so den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen können“, sagte Robin Christen. Angesichts der Niederlagen-Serie und den bevorstehenden Partien gegen Würzburg und Bamberg (16. Februar) betonte der Angreifer: „Jedes Spiel ist wichtig für uns....

