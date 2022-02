Schleswig-holstein : Hansa Park plant viele Neuheiten für Saison 2022

Der Hansa Park in Sierksdorf im Kreis Ostholstein bereitet sich intensiv auf die Saison 2022 vor. Geplant seien unter anderem zwei neue Fahrattraktionen für die ganze Familie, sagte Park-Chef Andreas Leicht am Freitag. „Wir investieren mit großen Schritten weiter, um den Park noch schöner, noch besser und noch attraktiver zu machen“, sagte Leicht. Er sei optimistisch, 2022 wieder ein relativ normales Angebot präsentieren können. Nach gegenwärtigen Plänen soll der Hansa Park am 2. April seine Tore für Besucher öffnen.

