Wetter : Hohe Waldbrandgefahr am Wochenende im Osten Niedersachsens

Das trockene Frühlingswetter lässt die Gefahr für Waldbrände vor allem in der östlichen Landeshälfte Niedersachsens steigen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD), gilt an diesem Samstag und Sonntag etwa im Bereich der Lüneburger Heide und der Göhrde die zweithöchste Warnstufe 4 der insgesamt 5 Waldbrandgefahrenstufen. Auch der Südosten des Landes ist betroffen. Für das übrige Niedersachsen und in Bremen wird die Stufe 3 gemeldet. Erst mit Beginn der neuen Woche wird eine Entspannung erwartet.

Die Waldbrandzentrale in Lüneburg ist b...

