Wirtschaft : Illegales Schiff-Abwracken: Polizei durchsucht erneut Büros

Erneut stehen Mitglieder der Hamburger Reeder-Szene im Verdacht, alte Containerschiffe illegal in Indien und Bangladesch entsorgt zu haben. Die Polizei hat deshalb nun nach nur wenigen Monate schon wieder mehrere Objekte in der Hansestadt durchsucht.

Die Polizei hat wegen des Verdachts des illegalen Abwrackens von Schiffen im Ausland erneut Büros in Hamburg und Umgebung durchsucht. Bei den Aktionen am vergangenen Mittwoch und Donnerstag seien fünf Objekte in Hamburg und Elmenhorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) durchsucht worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg am Montag der Deuts...

