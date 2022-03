Wetter : Im Norden morgens neblig, tagsüber teils sonnig

Am Wochenende ist es in Hamburg und Schleswig-Holstein morgens meist neblig und tagsüber teils sonnig. Der Samstag beginnt mit Nebel und Hochnebel an der Ostsee, der auch ins Landesinnere zieht, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf ist es vielerorts sonnig bei vier bis sechs Grad.

In der Nacht zum Sonntag ist es örtlich stark bewölkt. An der Ostsee ist etwas Schnee mit Glätte möglich. Im Binnenland ist es frostig bei Temperaturen von etwa minus drei Grad, an der See zeigt das Thermometer laut Vorhersage ein Grad. Auch am Sonntag ist es zunächst neblig. Nach zögerlicher Auflösung des Nebels erwartet die Menschen im Norden ein Mix...

